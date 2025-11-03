أسامة الجندي: العقل الواعي أساس القوة وبداية صناعة الحضارة

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن القوة مصطلح عميق وواسع الدلالات لا ينبغي اختزاله في القوة البدنية وحدها، بل يمتد ليشمل مجالات متعددة مثل القوة الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والتربوية، موضحًا أن كل نوع من هذه القوى يمثل بعدًا من أبعاد صناعة الحضارة.

وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان الواعي هو الدعامة الأولى في بناء الحضارة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، مبينًا أن سر تكريم الإنسان هو عقله الذي ميزه الله به عن سائر المخلوقات، وجعله أساس التكليف والتفكير والإبداع.

وأوضح، أن للعقل ثلاثة مستويات: أولها العقل السطحي الذي يقف عند ظواهر الأحداث ولا يتأمل أو يحلل أو يبدع، وهو عقل يغرق في مجريات الحياة اليومية دون إنتاج فكري أو حضاري. أما النوع الثاني فهو العقل العميق، الذي يستخدم الأحداث والوقائع وسيلة للتأمل والتفكير والتحليل وإعادة التركيب، فينتج فكرًا ويبتكر ويصنع عمرانًا، أما العقل الثالث فهو المستنير، وهو أرقى المراتب، لأنه يجمع بين عمق الفكر وربط كل شيء بالله تعالى، فيرى في الكون آيات وإشارات تقوده إلى الإيمان والإبداع في آن واحد.

وشبّه الجندي العقل بوسائل الإدراك الأخرى كالسمع والبصر، فكما أن العين لا ترى إلا ضمن قوانين الرؤية، والأذن لا تسمع إلا ضمن قوانين السمع، كذلك العقل له قانون يحكمه وهو التفكر والتأمل والتحليل، وبه يستطيع الإنسان أن يبتكر ويبدع ويبني حضارة راقية.

وأكد أن صناعة الحضارة تبدأ من الإنسان الواعي المستنير، الذي يُعمل عقله في التأمل والنظر، ويجمع بين الإيمان والعلم، وبين الفكر والعمل، ليكون بحق من أهل القوة التي تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تفسد.