كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض خصال "ابن الأصول"، واصفا هذا الشخص بأنه العملة النادرة في سوق العلاقات.

وحدد أمين الفتوى 10 خصال تعرف بها "ابن/ بنت الأصول"، ناصحا من يعرف شخصا بهذه المواصفات بأن يحافظ على علاقته به قدر الإمكان ولا يفرط فيه.

وقال ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: في العُرْف المصري المختلط بالتَّديُّن، "ابن/ بنت الأصول" مَن فيه خصلة من الآتي:

- عزيز النَّفْس والكرامة، فلا يقبل الإهانة.

- صاحب المبدأ، فلا يتنازل عن قيم الكرم والطِّيبة.

- الوفاء وحفظ العِشرة، فلا يُنْكِر فضل الآخرين ولا ينسى المعروف، ويصون العلاقات حتى لو تغيرت الظروف.

- صاحب الأمانة والصدق، فلا يخون ولا يكذب.

- الخدوم وقت الشدة، وهو "صاحب واجب" بالفِطْرة.

- كريم ومعطاء، فلا يَتردَّد في العطاء حتى لو كان ما يملكه قليلًا.

- متسامِح، فلا يرد الأذى بمثله؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾.

- متواضع، فمهما ارتفع شأنه يظل متواضعًا.

- حَسن الكلام، يتجنَّب "اللت والعجن"؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾.

- يحترم الجميع: لا يُفرِّق بين الناس على أي أساس، ويتعامل مع الصغير والكبير باحترام.

وختم الدكتور هشام ربيع، ناصحا: فإذا وجدتَ خصلةً من تلك في أحدٍ فعُضَّ عليه بناجذك، فـ"ابن الأصول" هو الحقيقة الصامتة التي تُثْبِتها المواقف لا الكلمات.

اقرأ المزيد:

فيديو- أمين الفتوى يحذر من خطورة الدعاء على الأبناء: دعاء الوالدين لا يُرد

"الأبراج من أكبر المصائب".. أزهري يواجه خبير أبراج ويحذر من معتقدات خاطئة