هل تجوز الصلاة بدون تغطية القدمين؟.. أمين الفتوى يجيب

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم تغطية القدمين في الصلاة، ردا على تلقاه من سيدة تقول فيه: هل تجوز الصلاة بدون تغطية القدمين؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى ان بعض الفقهاء، مثل فقهاء الحنفية، في المعتمد عندهم يرون أن القدمين ليستا عورة، وبالتالي فمن الممكن للمرأة أن تصلي دون أن تغطي القدمين، فلو صلت بهذا الشكل صلاتها صحيحة ولا يلزمها إعادة الصلاة.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، خلال تقديمه برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لو ارتدت المرأة الشراب، وسترت القدمين خروجًا من خلاف الفقهاء، فلا مانع، وهذا أفضل، لكنها لو صلت بدون التغطية فصلاتها صحيحة.

اقرأ المزيد:

فيديو- أمين الفتوى يحذر من خطورة الدعاء على الأبناء: دعاء الوالدين لا يُرد

هل حديث النبي "لَأَمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها" صحيح؟.. أمين الفتوى يكشف