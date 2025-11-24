ما معنى الصدقة الجارية وأبوابها؟.. الإفتاء توضح

ما معنى الصدقة الجارية وأبوابها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة معنى الصدقة الجارية وأبوابها الشرعية.



في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى؛ فهي مستمرة للأجيال المتعاقبة، لا لجيل واحد.

وكشفت لجنة الفتوى بالدار عن بعض صور وأبواب الصدقة الجارية والمتعدية للعديد من الأشخاص، لا لشخص واحد؛ كطباعة المصاحف، وكتب العلم النافع، وبناء المساجد، والمدارس، والمستشفيات، والمقابر للمحتاجين، وتوصيل الماء والكهرباء والخدمات للمحرومين، وإقامة جمعيات خدمية وتطوعية للزواج، وحل مشكلات الناس، وتوصيل احتياجاتهم للمسؤولين وما شابه، ممَّا يُحقّق غرض الدوام والتعدية.



