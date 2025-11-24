فيديو نادر للفنان مدحت صالح يقرأ القرآن وهو طفل في مسابقة "قرآن ربي"

في مقطع فيديو نادر، ظهر المطرب الفنان مدحت صالح وهو يتلو القرآن الكريم وهو صغير في مرحلة الطفولة، بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة "قرآن ربي".

مقطع الفيديو الذي نشرته قناة On، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نال إعحابا وإشادات كثيرة من المتابعين وحقق مئات المشاركات، وتفاعل معه الكثيرون.

وظهر مدحت صالح في الفيديو وهو يتلو القرآن الكريم بصوت عذب وبقراءة سليمة، متأثرًا بطريقة ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

وسبق أن تحدث مدحت صالح في لقاءات إعلامية سابقة، عن كواليس هذا الفيديو، لافتًا إلى أنه قرأ القرآن على يد شيوخ متخصصين وهو طفل صغير في "كُتّاب" لتحفيظ القرآن، إلى جانب تعلم أشياء أخرى في "الكُتاب" مثل فن الخط العربي والزخرفة، والرياضات المختلفة، موضحًا أن تلك الفترة من حياته شكّلت جزءًا كبيرًا من ملامح شخصيته.

وأشار مدحت صالح إلى أن والده تمنى له أن يكون مقرئًا للقرآن قبل أن يكون مطربًا، لافتا إلى أنه وهو طفل كان يعشق أصوات الشيوخ، مثل: عبدالباسط عبدالصمد، ومصطفى إسماعيل، معتبرًا أن الشيخ محمود خليل الحصري كان بمثابة "أبيه الروحي".

يذكر أن مسابقة "قرآن ربي" كانت مسابقة قديمة لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وقد حظيت بشهرة خاصة في الأوساط الدينية والإعلامية في فترة سابقة.

وتذكر مصادر أن الإعلامية الراحلة كريمان حمزة كانت تقدم برنامجاً يتعلق بهذه المسابقة وإبراز مواهب المتسابقين.

