أكد الدكتور أسامة الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، أن برنامج "دولة التلاوة" يعكس علاقة المصريين العميقة بالقرآن الكريم منذ عهد الصحابة الكرام، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يكتف بعرض التلاوة فحسب، بل أبرز جمال وروح القرآن في القلوب والعقول والأصوات المبدعة التي تحاكي هذا الكتاب العظيم.

وأوضح الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، الثلاثاء، أن متابعة ردود الفعل على المسابقة أظهرت حالة الفرح والإعجاب الكبير لدى المصريين، حيث رأى أن البرنامج يمثل "قصة عشق بين مصر والقرآن الكريم"، مؤكداً أن المصريين تربوا على تقدير كلام الله، وأن الأصوات النقية للمتسابقين، من الشيوخ والشباب والأطفال، تنقل هذا الحب وتزرع معانيه في نفوس الجميع.

الهدف غرس نور القرآن الكريم في القلوب

وأضاف الدكتور الجندي أن المسابقة تضم مراحل متعددة وشاقة، حيث بدأ التجهيز منذ إعلانها في يونيو، واستقبلت اللجنة نحو 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، تم اختيارهم عبر مراحل دقيقة، لتصل في النهاية إلى 32 متسابقًا في حلقات البرنامج الحالية.

وأكد أن الهدف ليس المنافسة على الأرقام أو الجوائز، بل غرس نور القرآن الكريم في القلوب وتعليم أصحابه قيم التفوق الروحي والمعنوي.

إضافات تربوية وقيمية

وأشار إلى أن البرنامج لم يقتصر على التلاوة فقط، بل ضم إضافات تربوية وقيمية من خلال لجان التحكيم وضيوف الشرف، مثل الداعية مصطفى حسني، ما ساهم في خلق تجربة فريدة للمتسابقين، حيث يجمع بين الفن القرآني، التعليم، والجانب الإنساني، مؤكدًا أن المشاهد المصري سيجد في كل حلقة "الأرقى والأجمل" في أداء التلاوة وروح القرآن الكريم.

