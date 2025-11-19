تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من مصري مسافر بلدا أجنبية يقول في رسالته: كنا سبعة على سفر إلى بلد أوروبي وأقمنا الجمعة في الفندق الذي نقيم فيه فما حكم الشرع في ذلك؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن ديننا الإسلامي دين رأفة ورحمة، وسماحة وتيسير وتسهيل دين لاعنت فيه ولا مشقة دين جاء ليرفع الحرج عن أمة الإسلام ومن هنا صاغ الفقهاء قاعدة عظيمة النفع كثيرة الفائده تترجم التيسير والتسهيل الذي عليه ديننا الإسلامي الحنيف فقالوا: (المشقه تجلب التيسير).

وأضاف لاشين: فرغم وجوب الجمعة وأدائها في جماعة وجوبا عينيا على كل من استوفى شرائط الوجوب إلا أنه اذا ترتب على وجوب أدائها مشقة وحرج فإنها تسقط عما لحقه هذا الحرج وتلك المشقه في أدائها

فجاء حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض)، ويلحق بهم المسافر بجامع المشقة في كل.

واستشهد عضو لجنة الفتوى بالأزهر بقول الميرغيناني الحنفي في كتابه ( الهدايه ) (ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى فإن حضروا وصلوا مع الناس اجزأهم عن فرض الوقت أي (الظهر) فصار كالمسافر إذا صام ،ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في صلاة الجمعة) .

وقول ابن قدامه في المغني :( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ،وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل الجمعة).

وبناء على ما سبق، يقول الدكتور عطية لاشين في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: رغم عدم وجوب الجمعة على المسافر إلا أنه إذا حضرها وأداها صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر في قول راجح وقوي.. أما صاحب السؤال فكان عددهم سبعة وأقاموا الجمعة فيما بينهم فهي صحيحة عند الاحناف الذين لم يشترطوا العدد في صحة صلاة الجمعة، وقالوا بصحة أدائها بإمام ومأموم، باطلة عند الشافعية والمالكية حيث إن الشافعية اشترطوا لصحتها أن يحضر صلاتها أربعون ممن تجب عليهم الجمعة.

ولفت إلى أن المالكية اشترطوا لصحتها أن يحضر صلاتها 12.. ومن ثم فإن رأيي عدم إقامة هؤلاء للجمعة أولى واكتفاءهم بصلاة الظهر جماعة فيما بينهم، لأن هناك من صححها منهم كالأحناف، وهناك من أبطلها كالمالكية والشافعية والحنابلة.. والحديث قائل: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).. والله أعلم.

