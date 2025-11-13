موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 13 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 13 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الخميس 13 نوفمبر، في تمام الساعة 4:49 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:18 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 13 نوفمبر:

الفجر 4:49 ص

الشروق 6:18 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:39 م

المغرب 5.00 م

العشاء 6:20 م

من دعاء النبي ﷺ :

اللهم إنا نعوذ بك فأعذنا، ونستجيرك من جهد البلاء فأجرنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونستصرخك على عدوك وعدونا فأصرخنا، ونستنصرك فانصرنا، ونستعين بك على أمرنا فأعنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونعتصم بك فاعصمنا، ونسألك فأعطنا، ونسترزقك فارزقنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسترحمك فارحمنا.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم..

رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد لساننا، واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهمَّ صلِّ على مَنْ فاضتْ مِنْ نُورِهِ جميعُ الأنوارِ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.