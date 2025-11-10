موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 10 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 10 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر ، اليوم الاثنين 10 نوفمبر، في تمام الساعة 11:39 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 10 نوفمبر:

الفجر 4:47 ص

الشروق 6:16 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:40 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6:21 م

فإذا سمعت الأذان سلِ الله لرسوله ﷺ الوسيلة.

يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [أخرجه مسلم]

فاللهمَّ صلِّ عَلَيه، وعَلى آلِه وصَحبِهِ، وسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا، والْحَمدُ لِلَّهِ ربِّ العَالَمِينَ.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة، اللهم ذكّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.