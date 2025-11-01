أوضح الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن شعار «كأنك تراه» الذي نحمله في قلوبنا جميعًا ليس مجرد قولٍ يُردد، بل هو معنى عظيم يتحقق في تفاصيل الحياة اليومية لمن تأمل وسار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الداعية الإسلامي, إن رؤية الحبيب- صلى الله عليه وسلم- تكون بمعايشة سنته وأخلاقه في المواقف اليومية، موضحًا أنه يمكن للمسلم أن يرى رسول الله في أحد عشر موضعًا تمر به في يومه وليلته، منها الزميل في العمل، والجليس في المجلس، والسمير في الحديث، والصاحب في الحياة، والرفيق في السفر، والصديق الصادق في المودة، والخليل الذي تخللت محبته القلب، والأنيس الذي يطمئن بحضوره، والنجي الذي يناجيك بصدق، والصفي الذي أخلص لك، والقرين الذي يلازمك في حلك وترحالك.

وأضاف الطلحي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن المؤمن حين يتحقق بصفات النبي في هذه المحطات، يرى نوره في الناس ويراه الناس في تصرفاته، فيكون كأنه يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لحظة.

وأكد الداعية، أن السبيل لرؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء بسنته، والتمسك بمحبته، والتحلي بأخلاقه، مشيرًا إلى أن "من صدق في حبه، أنار الله قلبه بنور جماله، ورآه في كل جميل من حوله".

