موعد أذان وصلاة المغرب اليوم الأربعاء 8 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.



وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء، الموافق 8 أكتوبر.



وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر، في تمام الساعة 6:32 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.



مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر:



الفجر 5:26 ص

الشروق 6:52 ص

الظُّهْرِ 12:42 م

العصر 4.02 م

المغرب 6:32 م

العشاء 7:49 م



ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:



اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبارك لي في أيامي.. وتيسر لي أمري وتغفر لي ذنبي وتشرح لي صدري.. وتفتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب..

اللهم اجعلني ممن إذا دعاك أجبته وإذا استغاث بك أغثته وإذا توكل عليك كفيته.. اللهم ارزقني وأهلي وأحبابي بركة في الرزق وسعة في الصدر وصفاء في القلب وراحة في البال ورضًا لا ينقطع..

اللهم لا تجعل في قلبي همًا إلا فرّجته ولا ذنبًا إلا غفرته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.



اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي، وتستر عيبي.. وتقبل توبتي وتثبتني على صراطك المستقيم..

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي.



اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.