استاذ بالأزهر: سيدنا النبي ﷺ أوصى بأهل مصر خيرا

كد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الدفاع عن الوطن ليس مجرد شعارات تُردّد أو كلمات تُقال، بل هو أفعال وسلوك ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، مشددًا على أن شرف الدفاع عن الأوطان شرف ديني وإنساني عظيم دعا إليه الإسلام وأكده النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الرخ خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن شرف الوطن وكرامته مستمدان من التاريخ والمكان، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأنهار التي هي من أنهار الجنة قال: «سيحان وجيحان والفرات والنيل، كل من أنهار الجنة»، مما يدل على مكانة نهر النيل وبيّن شرف أرض مصر ومكانتها الخاصة.

وأوضح الأستاذ بالأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر أصحابه بفتح مصر فقال: «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم ذمة ورحمة»، موضحًا أن المقصود بالرحم هنا هو السيدة هاجر عليها السلام أم نبي الله إسماعيل، وهي من أهل مصر، مما يعكس الصلة التاريخية والروحية العميقة التي تربط بين مصر والإسلام منذ القدم.

وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الإمام السيوطي ذكر أن عددًا كبيرًا من الصحابة نزلوا واستوطنوا مصر، حتى قيل إن ثمانين من الصحابة شاركوا في تحديد قبلة مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، مما يدل على بركة هذه الأرض وشرفها.

وشدد الرخ على أن الدفاع عن الوطن ليس حكرًا على الجيش أو المؤسسات الأمنية فحسب، بل هو مسؤولية كل مسلم ومواطن، كلٌ في موقعه، يحافظ على بلده، ويؤدي واجبه، ويغرس في أبنائه حب الأرض والانتماء إليها، لأن هذا من تمام الإيمان ومن أوكد القربات إلى الله تعالى.

