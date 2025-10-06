لماذا يستجبب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، أن كل تصرف من تصرفات النبي ﷺ محاط بعناية الشرع الشريف، ومسدّد بالوحي، ومحفوف بالعصمة الإلهية، وبالتالي فهو لا يحمل أي خطأ أو خلط، بل هو هدي نبويّ خالص يعلّم الأمة القيم والأخلاق.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من أبرز دلائل محبة الأوطان والحنين إليها ما أورده ابن حجر العسقلاني في كتابه "فتح الباري" أثناء شرحه لصحيح البخاري، حيث أشار إلى حب النبي ﷺ لوطنه واشتياقه له.

وأوضح أن النبي ﷺ قال في حديث شريف: "ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الوالد لولده، والمظلوم، والمسافر"، مبينًا أن العلماء عللوا إدراج المسافر ضمن هؤلاء الثلاثة بأنه يعالج فاقة الحنين إلى الأوطان، وأن دعاءه مستجاب لأنه في حال مشقة نفسية وروحية.

وأشار إلى أن العلماء والفقهاء والشعراء تناولوا جميعًا قيمة الوطن، مستشهدًا بقول الإمام القرافي في كتاب "الذخيرة" وهو يتحدث عن حكم الحج: "ومن مقاصد الحج تهذيب النفس بمفارقة الأوطان"، في إشارة إلى أن مفارقة الوطن تحمل حكمة عظيمة في تربية النفس على الصبر والحنين.

وتابع الجندي قائلًا: إن الإمام الفخر الرازي أشار في تفسيره إلى الآية الكريمة: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم﴾ [النساء:66]، مبينًا أن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية أعظم مشقتين في الوجود؛ مشقة قتل النفس ومشقة مفارقة الأوطان، فجعل الثانية معادلة للأولى، وهو ما يؤكد مكانة الوطن العظيمة في الشرع والعقل والفطرة.

وأكد الجندي أن إدراك هذه القيم يجعل المسلم أكثر وعيًا بمكانة وطنه، ويحفزه على العمل والإخلاص في الدفاع عنه، لأنه لا شيء في الدنيا يعادل قيمة الوطن الذي يحتضن الدين والكرامة والهوية.

