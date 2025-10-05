أقرأ القرآن ولا أستطيع حفظه هل أحاسب؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالٍ من سائله تقول: أنا عمري 51 سنة، وعندي صعوبة في الحفظ، لكن أقرأ القرآن الكريم وأحاول تعلم القراءة الصحيحة، فهل سأحاسب على عدم الحفظ؟.

في رده، قال أمين الفتوى أن حفظ القرآن الكريم من أعظم القربات إلى الله تعالى، مستدلًا بقوله سبحانه: "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا"، وبقول النبي ﷺ: "خيركم من تعلم القرآن وعلّمه"، مبينًا أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

وأشار عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": إلى أن حفظ القرآن الكريم كاملاً ليس واجبًا على كل مسلم، بل هو من فروض الكفاية، أي إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، أما إذا تركه الجميع أثِموا جميعًا، لوجوب بقاء حفظةٍ للقرآن في كل زمان ومكان.

وبيّن عبد السلام أن الواجب على كل مسلم أن يحفظ على الأقل سورة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. أما حفظ السور القصيرة لقراءتها بعد الفاتحة، فهو من السنن المستحبة.

وأكد أن من يقرأ القرآن الكريم ولو دون حفظٍ، فإنه ينال الأجر العظيم، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".

وأوضح أمين الفتوى إن تعلم القراءة الصحيحة ومحاولة تحسين التلاوة عبادة يؤجر عليها المسلم، وأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، فكل من يجتهد في تلاوة القرآن ويخلص النية يُثاب على قدر سعيه، حتى وإن لم يحفظه عن ظهر قلب.

