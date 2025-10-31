كتب - علي شبل:

دعا فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي المسلمين في خطبته بتقوى الله ومراقبته، وخص المشهورين والمؤثرين و"البلوجرز" على منصات التواصل الاجتماعي بمراقبك الله في القول والعمل ومراعاة المسؤولية أمام الله.

وقال فضيلته: في هذا العصر الرقمي المتسارع، تشعبت المنصات، وتعددت النوافذ فأصبح الصوت الواحد يُسمع في لحظات، ويصل صداه إلى الآلاف، وربما الملايين، وبرزت وجوه وشخصيات لها تأثير وحضور عبر نوافذها الشخصية، وقدراتها التقنية نالت القبول لأسباب متعددة: إخلاص في العطاء، أو حكمة في القول، أو نفع للناس، أو صدق في تمثيل قيم الدين، وتحصين الوطن، أو روح تبعث على العمل والتفاؤل، هؤلاء هم من يطلق عليهم اليوم “المؤثرون”، والمشهورون في مجتمعاتهم، وليس التأثير محصورًا فيمن يحمل لقبًا أو شهادة، بل هو في حقيقته كل من يتابعه الناس، ويصغون إليه، ويتأثرون بكلمته، أو سلوكه، أو فكرته، أو حتى طريقته في الحياة.

وبين فضيلته أن المكانة التي يصل إليها المؤثر نعمة، ومن النعم ما يعلو شأنه إذا قرن بالمسؤولية، وحسن هذه النعمة أن يستشعر أنها أمانة، وأن يقدر ما تحمله من تبعات دينية وأخلاقية ووطنية، فليس التأثير وجاهة، بل تكليف خفي يقاس بعمق الأثر النافع، لا بعدد المتابعين، فالمؤمن الحق يعلم أن الأثر الصادق هو ما يصلح ولا يُفسد، ويُوحد ولا يُفرّق.

وأشار فضيلته إلى أنه ما أجمل أن يدرك صاحب التأثير، أن ما بين يديه قد يكون من أثقل ما يوضع في ميزانه، إن نوى به نفع الناس، وتخفيف آلامهم، وبث الأمل فيهم، وربطهم بربهم، وتنبيههم إلى ذواتهم، وشحذ هممهم للتنمية، وإنارة عقولهم بالعلم، وإيقاظ قلوبهم بنور الإيمان، فكم من كلمة صدق أحيت قلبًا خامدًا، وكم من موقف أخلاق أصلح بيتًا مضطربًا، وكم من مبادرة خير رفعت أمة، وأحيت روح التعاون في وطن كريم، فإذا علم أن كلمته قد تغير مجرى حياة، أو أن مقطعًا عابرًا من يومياته قد يعيد تشكيل سلوك، أو أن تعليقًا عفويًا قد يصبح قرارًا في قلب متابع، فإنه من وعيه وصدقه يُعيد النظر فيما ينتج، ويُراجع نفسه في كل ما ينشر، قال رسول الله: (إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه).

وختم إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي خطبته مبينًا أن المؤثر أصبح شريكًا في تربية النفوس، فأحرى به أن يكون على قدر هذه الشراكة، فيزرع القيم، ويُنير الطريق، ويُشجع على العمل النافع، ويغرس في النفوس حب البناء، وروح الألفة، ونبل الانتماء، وليكن لخطابه أثر في صناعة الإنسان الصالح الذي يُعمر الأرض بالإيمان والعمل، نعم، في ساحتنا الإعلامية اليوم فئة مباركة، اتخذت من منصاتها منبرًا تفيض رسالتها بالخير في مجالات منها الدين والتربية والأخلاق والصحة والهوية والانتماء، والأمن؛ تحمل في محتواها روح الرحمة، وتستشعر مسؤوليتها في بناء جيل متوازن يحب دينه وأمته ووطنه.

