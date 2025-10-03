موعد أذان وصلاة المغرب اليوم 3 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق 3 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم الجمعة 3 أكتوبر، في تمام الساعة 6:38 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر:

الفجر 5.23 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12:44 م

العصر 4.06 م

المغرب 6:38 م

العشاء 7:55 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين، ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا.

ربي إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك ونصراً على الظالمين.

اللَّهُمَّ ارزقنا من واسع فضلك رزقاً يشرح صدورنا، ويزيل همَّنا ويفرّج ضيقنا، اللَّهُمَّ افتح لنا أبواب رزقٍ لا تُغلق، وخيراً لا ينقطع، وراحةً تسكن بها نفوسنا، اللَّهم إنّا نعوذ بك من ضيق الصدر وضيق الرزق، ونسألك غِنىً يُغنينا عن سؤال غيرك، وفرجاً قريباً يملأ قلوبنا طمأنينة وسكينة.

اللهم احشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم امين يارب العالمين.