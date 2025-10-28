حذرت الدكتورة دينا أبوالخير، الداعية الاسلامية، من امتناع بعض الآباء عن الإنفاق على أبنائهم بعد الطلاق أو اشتراط العيش معهم مقابل النفقة، مؤكدة أنه يُعد ظلمًا بيّنًا، وسلوك يُخالف الشريعة والضمير الإنساني قبل أن يخالف القانون.

وقالت الداعية، خلال تقديم برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الأصل في الطلاق أن يتم بإحسان كما أمر القرآن الكريم، موضحة أن كثيرًا من الأزمات الأسرية التي يعانيها الأبناء بعد الانفصال سببها أن الأب والأم لم يلتزما بالمنهج الإلهي في إنهاء العلاقة الزوجية.

وأوضحت أن الأب يبقى مسؤولًا أمام الله عن أولاده حتى بعد الطلاق، فهو راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته، مضيفة أن ظلم الأبناء أو الإساءة إلى الأم أمامهم يضاعف من حجم الخطأ ويترك أثرًا نفسيًا عميقًا لا يُمحى.

وأشارت إلى أن الإساءة إلى الزوجة السابقة أمام الأبناء لا تمسها وحدها، بل تؤذي الأبناء أيضًا وتخلق في نفوسهم شعورًا بالكره وعدم الأمان، مشيرة إلى أن الأب الذي يسمح بذلك يسيء مرتين، مرة لأبنائه ومرة لأم أبنائه.

