هل إلقاء المخلفات من السيارة يترتب عليه ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يستفسر عن حكم رمي القمامة أو قشر الفاكهة من المركبات، قائلًا: هل يترتب على ذلك ذنب؟

وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن إلقاء القمامة من السيارات في الطريق العام حرام شرعًا لأنه يسبب الأذى للآخرين.

وأوضح الدكتور علي فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" يلزم إزالة الضرر عن الناس، ومن يتسبب في إيذاء الآخرين يتحمل الإثم والذنب عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن كثيرًا من الناس لا يدركون مدى خطورة التصرفات البسيطة مثل رمي قشر الموز أو أي نفايات في الشوارع والمواصلات، موضحًا أن هذه الأمور قد تؤدي إلى حوادث أو أضرار جسدية للآخرين، وبالتالي يجب على كل فرد تعديل سلوكه والتحلي بالوعي والمسؤولية.

وختم أمين الفتوى لافتا إلى أن الحفاظ على نظافة البيئة وتجنب إلحاق الأذى بالآخرين يقي الإنسان نفسه أيضًا من الأذى، مؤكدًا أن كل شيء مهما صغر يُحتسب عند الله، كما جاء في قوله تعالى: "من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره"، داعيًا الله أن يعافينا ويهدي بصيرتنا جميعًا.

اقرأ أيضاً:

عالم أزهري يرد على التشكيك في الخلع بقرار القاضي بحجة أن الزوج لم يطلق

أمين الفتوى يوضح مواصفات الحجاب الشرعي: الشكل قد يختلف والهدف تحقيق ستر

هل عليّ وزر إذا رفضت طلب أهلي بالزواج من شخص معيّن؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها؟.. الإفتاء توضح