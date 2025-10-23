موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 23 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 23 أكتوبر، في تمام الساعة 12:39 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 23 أكتوبر:

الفجر 5:35 ص

الشروق 7.02 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.51 م

المغرب 6:16 م

العشاء 7:34 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك، ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كلِّ حال.

إلهي، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم عليّ أمراً، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.

ربي لا تدع لي أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ربي أنِر بصيرتي، وأرضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولًا مستوراً.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.