

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: صلى بنا الإمام صلاة الظهر فجهر بالقراءة فذكره الناس فتذكر ثم سلم ولم يسجد للسهو فما حكم عدم سجوده للسهو، وما حكم صلاتنا؟



الحمد لله رب العالمين قال في القران الكريم :( وما نتنزل إلا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ).

والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عن كتب السنه :(إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك مصلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان).

أخرجه مسلم وابو داوود وابن ماجه.

وبعد :

فهناك حالات معينة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها خمس حالات كانت محل اتفاق بين الفقهاء على جبرها بسجود السهو إن تركت.

منها على سبيل المثال إذا شك الإنسان في عدد ركعات صلاته فإن كان له ظن غالب جعله يرجح الأكثر بنى عليه ،وإن لم يكن له ظن غالب بنى على اليقين وهو الأقل.

ومن الحالات التي سجد لتركها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت محل اتفاق بين الفقهاء ما إذا قام للثالثة دون أن يجلس لقراءة التشهد الأوسط.

ومنها ما إذا سلم قبل أن تكتمل الصلاة بأن سلم على رأس ركعتين من الصلاة الثلاثية كالمغرب، أو سلم على رأس ركعتين من صلاة رباعية كالظهر والعصر مثلا.



وفي رده، يقول العالم الأزهري إن هناك من الصلوات المفروضة ما تؤدى جهرا كصلاة الصبح والمغرب والعشاء في الأولى والثانية من ركعاتها وكصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف وما عدا ذلك من الصلوات تؤدى سرا والإسرار في موضعه والجهر في موضعه من هيئات الصلاة وسننها فإذا عكس المصلي وجهر فيما يشرع فيه الإسرار أو أسر فيما يشرع فيه الجهر فهل يشرع جبر ذلك بسجود السهو؟

يوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هناك رأيين لأهل العلم:

الرأي الأول لا يشرع لترك هذه الهيئة سجود السهو وهو قول الحسن البصري وغيره من سائر أهل العلم.

والرأي الثاني يرى جبرها بسجود السهو.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر: ونرجح جبرها بسجود السهو درءا للفتنة ودفعا للشك والريب إذا أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الاسرار.

وختم لاشين فتواه، قائلًا: وإن لم يسجد للسهو فالصلاة صحيحة لان سجود السهو على الراجح سنة ومحله قبل السلام.. والله أعلم.



اقرأ أيضًا:



أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط







بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط







ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح







هل فعلًا السِّحْر موجود وله تأثير على الناس؟.. أمين الفتوى يكشف



