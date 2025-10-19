هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين الذي يقول: "ابني بيسألني، هل لازم الوضوء يكون بالترتيب؟ ولا ممكن أعمل كل أركان الوضوء بس مش بالترتيب؟".

وقال أمين الفتوى، أن الوضوء إذا تم من غير ترتيب بين أعضائه فهو صحيح عند جمهور الفقهاء، لأن الترتيب ليس من أركان الوضوء ولا من شروط صحته عند جمهور العلماء، كالمالكية والحنفية والحنابلة في رواية، لكن الأفضل والأكمل أن يلتزم المسلم بالترتيب الذي ورد عن النبي ﷺ.

وأوضح عبد العظيم، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس": أن الإنسان في عبادته لا يبحث فقط عن الحد الأدنى الذي يُصحح العبادة عند بعض الفقهاء، بل ينبغي أن يحرص على أداء العبادة على الوجه الأكمل الذي يجمع بين أقوال الفقهاء جميعًا، حتى تكون عبادته صحيحة متفقًا عليها، فينال بذلك أجر الإتقان والاتباع.

وأشار أمين الفتوى، أحمد عبد العظيم إلى أن السادة الشافعية يرون أن الترتيب من أركان الوضوء، أي أن الوضوء لا يصح بدونه، ولذلك يُستحب مراعاة هذا الرأي خروجًا من الخلاف، واتباعًا لهدي النبي ﷺ الذي كان يتوضأ وضوءًا مرتبًا كما جاء في الأحاديث الصحيحة.

وقال، إن الأفضل أن نحافظ على ترتيب الوضوء كما فعله النبي ﷺ، فنغسل الوجه أولًا، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم نمسح الرأس، ثم نغسل الرجلين إلى الكعبين، وبذلك يكون وضوء المسلم صحيحًا باتفاق الفقهاء، وموافقًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب والإتقان.

