موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأحد 19 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد، الموافق 19 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأحد 19 أكتوبر، في تمام الساعة 12:40 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 19 أكتوبر:

الفجر 5:33ص

الشروق 6:59 ص

الظُّهْرِ 12:40 م

العصر 3.54 م

المغرب 6:20 م

العشاء 7:37 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم أنَت ربِّي، لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك، وغنى بك .. يارب أعوذ بك من ضيقة القلب، وشعور لا يُشكى ولا يفهم .. اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى عليّ من حزني .. اللهم إني أُفوض دنياي كلها إليك.

اللهم إن كنت أفعل ذنبا يمنع فرحتي واستجابة دعائي فاغفره لي يا الله.. يارب طهرني من كل الذنوب وغير حالي لحال تحبني به.. يارب قدرتك أقوى من ضعف حيلتي، ورحمتك أوسع من قلقي، مد لي بالنور طريقي وقوِّ قلبي.. اللهم وكلتك أمري وكلي ثقة بك وبأنك لن تخذلني يا الله.

اللهم لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك، ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك.. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كلِّ حال.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.