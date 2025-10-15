إعلان

ما حكم تحديد جنس الجنين وهل يعد اعتراضاً على المشيئة الإلهية؟.. المفتي يوضح

كتب : علي شبل

11:46 ص 15/10/2025

تحديد جنس الجنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم تحديد جنس الجنين؟ وهل يُعدّ ذلك اعتراضًا على المشيئة الإلهية؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواه، أوضح فضيلة المفتي أنه لا مانع شرعًا من التدخل الطبي لتحديد جنس الجنين، إذا كانت هناك حاجة داعية إلى ذلك: كتجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر، شريطة أن يتم ذلك بصورة فردية، وليس دعوة جماعية، وأن يتم ذلك تحت إشراف أهل الاختصاص، مع عدم وقوع ضررٍ على المولود في قابل أيامه ومستقبله.

وأكد عياد، في فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه ليس في ذلك اعتراض على إرادة الله ومشيئته، فهو سبب من الأسباب التي هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط

بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط

ما الأفضل: تأخير صلاة العشاء في جماعة أو تأديتها مع جماعة أولى بالمسجد؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

تحديد جنس الجنين اعتراض على المشيئة الإلهية دار الإفتاء المصرية الدكتور نظير عياد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

جنة المشاهير السرية.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في شعاب بيوض؟ - صور
الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء
وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة