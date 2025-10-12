تلقى الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شخص يقول: "ما حكم متابعة الأبراج وحظك اليوم من باب التسلية؟"

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن متابعة الأبراج وحظك اليوم تتضمن في أصلها ادعاء لعلم الغيب، وهو أمر لا يجوز شرعًا، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أنه إذا كانت المتابعة من باب التسلية فقط، دون تصديق أو اعتقاد بصحتها، أو بناء القرارات الحياتية عليها، فلا حرج في ذلك، أما إذا اعتقد الإنسان أن ما فيها حق محض وصواب لا خطأ فيه، فإن هذا لا يجوز مطلقًا.

وأكد الدكتور أحمد عبد العظيم أن المسلم ينبغي أن يعتمد في أموره على الإيمان بالله والتوكل عليه، لا على أوهام الأبراج وتكهنات المنجمين التي لا تستند إلى علم ولا إلى دليل.

اقرأ أيضاً:

علي جمعة يكشف عن صيغة "الصلاة النارية": لتفريج الكرب وتوسيع الرزق وسرعة

ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟.. الإفتاء توضح