لو عاوز ربنا ينصرك ويوفقك".. رمضان عبد المعز يكشف سرا من القرآن الكريم

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن سر النصر والتوفيق والتمكين في الأرض يكمن في طاعة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، مشيرًا إلى ما وصفه بالجمال القرآني والإبداع في كلام ربنا في سورة النور.

وتساءل الداعية الإسلامي، في حد ما يتمناش إن ربنا ينصره ويوفقه ويثبت أقدامه ويمكن له في الأرض، مزستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النور" وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا".

ولفت عبد المعز في حلقة من برنامج" لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": الانتباه إلى أن هذه الآية التي تحمل وعود الاستخلاف والتمكين والأمن، جاءت محصورة بين آيتين تدعوان إلى طاعة الرسول. فالآية التي تسبقها مباشرة (الآية 54) تنتهي بقوله تعالى: "وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا"، والآية التي تليها (الآية 56) تحتوي على الأمر: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".

واختتم الداعية بالإشارة إلى هذه المفاجأة القرآنية قائلاً: "عرفت النصر بيجي منين؟ والتمكين والإستخلاف والسيادة والأمن؟ بيجي من طاعة النبي... اتحطت آية التمكين ما بين طاعة سيدنا النبي، بدأت بطاعة النبي وخُتمت بطاعة النبي".



