

علق الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة بالأوقاف سابقًا، على مسألة الرزق، وهل الرزق مقدر ومكتوب أم لابد من السعي والأخذ بالأسباب" قضية إيمانية خطيرة، موضحًا أن الإيمان بالقدر جزء من عقيدة المسلمين.



وأضاف كيلاني-خلال لقائه ببرنامج" صباح البلد" المُذاع عبر قناة "صدى البلد": أنه يجب على العبد أن يؤمن بأنه لن يكون في مُلك الله إلا ما يُريده الله، ولكن هذا لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي بالأخذ بالأسباب.

وأشار، إلى قصة سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يتولى القضاء والفصل بين الناس خلال فترة خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، حين اتُّهم رجل بالسرقة، فاعترض المتهم على الحكم قائلًا:" قُدر عليَّ أن أسرق، فهل تعترض على قدر الله"، فأمر سيدنا عمر بن الخطاب بتطبيق عقوبة السرقة على المتهم، وقبلها جلده 30 جلدة، قائلًا:" لأنك كذبت على الله، هل أطلعك الله على ما قدره عليك".



وذكر وكيل وزارة الأوقاف السابق أن القدر غيب في علم الله، والوصول لهذا الغيب يكون بالأخذ بالأسباب، إذ إن الأخذ بالأسباب مبدأ ديني عظيم.

وقال كيلاني، إذا نظرنا إلى المعجزة الكبرى التي وقعت مع السيدة مريم ابنة عمران عندما كانت في مرحلة ضعف الولادة، وكان يأتيها رزقها من عند الله، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-" كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ"، موضحًا أنه في وقت الضعف والولادة نفسها أمرها الله أن تهز جذع النخلة" وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا".



واستشهد وكيل وزارة الأوقاف السابق، بقصة الصحابي الذي دعاه رسول الله ﷺ للجلوس معه، فكان مستقلًا الدابة الخاصة به، فسأل رسول الله ﷺ:" أُرسِلُ ناقتي وأتوكَّلُ؟، فأجابه رسول الله ﷺ: اعقِلْها وتوكَّلْ"، أي اعقدها وهذا يعني أنه على العبد الأخذ بالأسباب، مع اليقين بأن الذي يُحقق هذه الأسباب هو صاحب القدرة، الله سبحانه وتعالى.



