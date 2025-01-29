فتوى عن حكم قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة.. يكشف عنها عالم بالأزهر

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة، وذلك خلال رده على سؤال من شخص يقول في رسالته: صليت خلف إمام صلاة العشاء فابتدأ الفاتحة بـ(الحمد لله) فهل الصلاة صحيحة؟.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن أهل العلم اتفقوا على أن البسملة آية من آيات سورة النمل كما اتفقوا على أنها ليست آية من كل سورة بل أنزلت للفصل بين السور واختلفوا فيما سوى ذلك.. فهل هي آية من آيات سورة الفاتحة أو ليست آية وهذا هو محل السؤال.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: في كون البسملة تمثل إحدى آيات الفاتحة أوليست من مكونات آياتها في ذلك رأيان لأهل العلم:

الرأي الأول يرى من قال به إن البسملة آية من آيات سورة الفاتحة واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:

1- قول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر: (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) والمراد بالسبع المثاني آيات سورة الفاتحة ولا تكون آيات الفاتحة سبعا إلا إذا كانت البسملة ضمن آياتها.

2- روى ألنسائي عن أبي نعيم المجمر قال: (صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)٠

3- أخرج الدارقطني في سننه عن أنس رضي الله عنه أنه صلى وجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم )وقال أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.

4- روى أبو داود في سننه عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

5- روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال :(كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم)

6- أخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وإنها السبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها).

وختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: هذا هو الذي نراه راجحا ورغم ذلك نحترم ونقدر الخلاف الوارد عن أهل العلم في هذه المسألة ونرى أن من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كان ذلك أولى وكانت بالتالي صلاته صحيحة من باب أولى، ومن ابتدأ الفاتحة ب الحمد لله رب العالمين ولم يقرأ البسملة كانت صلاته صحيحة أيضا لوجود الرأي الثاني في هذه المسألة ولا ينكر المختلف فيه بل ينكر المجمع عليه.. والله أعلم

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