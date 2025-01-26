بالفيديو| أمين الفتوى: الزوجة التي تطلب الطلاق فى هذه الحالة لن تدخل الجنة

كتب- علي شبل:

حذر الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من طلب بعض الزوجات الطلاق من غير أسباب قوية، مؤكدا أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله.

وردا على سؤال حول حكم الطلاق عبر الهاتف المحمول، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: “الطلاق في الإسلام يعد خلاف الأصل، فهو من أبغض الحلال عند الله تعالى، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: 'لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر”.

وأوضح عبدالسميع أن الطلاق يجب أن يكون آخر الحلول بين الزوجين، وينبغي النظر دائمًا إلى الجوانب الإيجابية في العلاقة الزوجية، خاصة إذا كان هناك أطفال أو عشرة طويلة بين الزوجين.

وأكد أن الطلاق في الإسلام يجب أن يتم بحذر، مشيرًا إلى حديث آخر للنبي، صلى الله عليه وسلم: "أما امرأة طلبت فراق زوجها من غير بأس فقد حرمت عليها رائحة الجنة"، مضيفًا أن الطلاق عبر الهاتف يتطلب التحقق من عدة أمور، مثل اللفظ والنية والقصد، بالإضافة إلى النظر في الظروف والملابسات التي صاحبت قول الطلاق.

وأوضح أن الطلاق في هذه الحالة ليس أمرًا سهلًا ويجب أن يتم الرجوع فيه إلى دار الإفتاء لتقييمه بشكل دقيق، لتحديد ما إذا كان الطلاق واقعًا أم لا.

وشدد على أن الطلاق يجب أن يتم فقط بعد التفكير العميق ومشاورة أهل العلم، لضمان أنه يتم وفقًا لما يرضي الله تعالى ويراعي مصلحة جميع الأطراف.

الإفتاء: استخدام لفظ الطلاق بهذا الشكل محرم شرعًا

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شدد خلال حلقة سابقة من برنامج "فتاوى الناس"، عبر فضائية "الناس"، على أهمية تجنب استخدام كلمات الطلاق في حل المشكلات أو كوسيلة لتهديد الآخرين.

وبيّن أن الطلاق يجب أن يُستخدم فقط كحل أخير عندما نصل إلى طريق مسدود، وليس كوسيلة للتعبير عن الغضب أو لحل الخلافات اليومية.

وأكد كمال أن استخدام الطلاق بهذا الشكل محرم شرعاً، فكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بكلمات لا تقربنا من الله، فإن استخدام الطلاق في غير موضعه يعد من الأفعال التي يجب تجنبها.

وختم أمين الفتوى بدار الإفتاء، لافتا إلى أن الطلاق يختلف في أحكامه بناءً على الألفاظ المستخدمة، فهناك الطلاق الصريح، والطلاق الكنائي، والطلاق المعلق، وكل نوع له أحكام خاصة لذا، على من يواجهون مثل هذه الحالات التوجه إلى دار الإفتاء المصرية للتأكد من صحة الطلاق وفقاً للفظ المستخدم والظروف المحيطة.

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