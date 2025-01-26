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أصلي في غير اتجاه القبلة منذ 3 سنوات فما حكم صلاتي؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

06:41 م الأحد 26 يناير 2025

الدكتور عويضة عثمان

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كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة مدة من الزمن، وهل تحب إعادة الصلاة في تلك الحلة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه يقول صاحبه: “نقلت سكني إلى شقة جديدة واكتشفت بعد صلاة 3 سنوات، أن اتجاه القبلة خطأ.. ما حكم هذه الصلاة.. وهل تجب إعادتها؟”.

وفي رده، قال الدكتور عويضة عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، إن الإنسان إذا ما أراد أن يصلي، سواء كان في صحراء أو في مكان لا يعرف فيه القبلة، عليه أن يسأل، ولا يجوز أن يُقصر عن السؤال".

وتابع عثمان: "هناك من العلماء من قال إذا اجتهد مع نفسه في هذه الحالة وصلى خطأً، فلا يُعيد، خاصة أن الصلاة عدت وخرج وقتها"، مضيفاً: "لو قلنا له عد ما فاتك، فإن ذلك به مشقة كبيرة".

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الدكتور عويضة عثمان حكم الصلاة في غير اتجاه القبلة فتاوى الناس
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