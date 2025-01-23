عمرو الورداني: الشائعات اختراع شيطاني هدفه تخريب المجتمعات

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان على سبيل المزاح أو التندر، يُعد أمرًا محرمًا ومخالفًا للقيم الدينية والوطنية، مضيفا أن الشائعات هي اختراع شيطاني هدفه نشر الفتنة وإفساد المجتمع.

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذع على قناة" الناس": أن الرجل قد يتكلم بكلمة لا يُلقي لها بالًا فتُهوي به في النار سبعين خريفًا، كما أن الشائعات تمثل المعنى الحقيقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا".

وأشار إلى أن الكذب، بما فيه نشر الشائعات، يُعد من الكبائر التي يجب على المسلم تجنبها، لما فيها من ضرر كبير على الفرد والمجتمع، خاصة إذا تعلق الأمر بالشأن العام، مضيفا أن الشائعات لا تقتصر أضرارها على المدى القريب فحسب، بل قد تُحدث أضرارًا جسيمة على المدى المتوسط أو البعيد.

وفي هذا السياق، دعا إلى تبني ثقافة "إطفاء نيران الشائعات"، موضحًا أن أهم طريقة لمواجهتها هي أن يجعل الشخص نفسه حاجزًا أمامها، وألا ينقلها أو يعيد نشرها بأي شكل من الأشكال.

وشدد على ضرورة التعاون على محاربة الشائعات قائلاً: "اطفئوا الشائعات يرحمكم الله، فإن الشائعات من فيح جهنم، وهي من أسلحة الشيطان التي يسعى بها لنشر الحزن والفساد في المجتمع".