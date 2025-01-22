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هل الدعاء "حسبي الله ونعم الوكيل" وقت الحج أو العمرة يفسدهما؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

10:09 م الأربعاء 22 يناير 2025

الشيخ محمود شلبي

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كتب- علي شبل:

ما حكم الشرع فى الدعاء على شخص أثناء الحج أو العمرة، وهل يفسد العبادة؟.. سؤال من سيدة تلقاه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد مؤكدًا أن المرأة لها دور في الجهاد بغير القتال، مستدلًا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "هل على المرأة من جهاد؟" فأجاب النبي: "نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة".

وأضاف أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر فضائية الناس، أن الجهاد ليس مقتصرًا على القتال، بل يشمل أنواعًا من المشقة والمجاهدة في سبيل الله، مشيرًا إلى أن الثواب العظيم يكون مرتبطًا بالعمل العظيم والجهد الكبير.

وأكد الشيخ أن التفوه بعبارة مثل "حسبنا الله ونعم الوكيل" لا يحمل مشكلة شرعية ولا يعتبر دعاءً سيئًا، بل هو تفويض الأمر إلى الله، مشيرًا إلى أن الله يسير الأمور ويقدرها، داعيًا إلى أن نكون واعين في أفعالنا وأقوالنا خاصة في مواسم العبادة.

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الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء حكم الشرع فى الدعاء على شخص أثناء الحج الدعاء على شخص أثناء العمرة برنامج فتاوى الناس
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