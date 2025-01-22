فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة تثير جدلاً في كردستان.. مطالبات بحلول إنسانية وهذا رأي الإفتاء

كتب - علي شبل:

بعد إعلان اتحاد علماء كردستان العراق فرع دهوك فتوى مؤخراً تبيح قتل الكلاب الضالة في المحافظة، ما أثار ردود فعل واسعة من محبي الحيوانات ومنظمات الدفاع عن الحيوانات، دارت تساؤلات حول رأي الشرع في قتل الكلاب الضالة سواء كانت مؤذية أو غير ذلك.. فما رأي دار الإفتاء المصرية في تلك المسألة؟

"الإفتاء": لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا في هذه الحالة

أباحت دار الإفتاء قتل الكلاب الضالة وأي حيوان ضال تحقق منه الضرر للمجتمع، وذلك في ردها على سؤال عبر موقعها الرسمي بشأن حكم استخدام وسائل قتل الحيوانات الضَّالَّة في الشوارع، التي من بينها السُّم، الذي يؤدي إلى التخلص من الحيوان بشكل ينافي الرحمة.

وقالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة لإنقاذها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

وعن استخدام السم في قتلها، قالت اللجنة، في بيان فتواها، إنه لا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحها مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز، كما ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

يذكر أن فتوى اتحاد علماء كردستان فرع دهوك التي صدرت، يوم أمس الأول الاثنين، تبيح قتل الكلاب الضالة في المحافظة أثارت ردود فعل واسعة من محبي الحيوانات ومنظمات الدفاع عن الحيوانات.

وكانت منظمة كوردستان لحقوق الإنسان، أعلنت، أمس الثلاثاء، رفضها للفتوى الدينية الصادرة عن اتحاد علماء كردستان في دهوك والتي تبيح قتل الكلاب الضالة.

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