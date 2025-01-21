د. عصام الروبي يفسر قول الله" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ"

كتب- محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالا قال فيه، ما معنى قول الله-تعالى-في سورة الضحى،" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ"، وما فائدة هذا القسم؟ ولماذا أنزل الله تلك السورة الكريمة؟

في رد، قال الداعية الإسلامي إن سورة الضحى هي سورة مكية وعدد آياتها إحدى عشرة اية، فهذه السورة الكريمة لها مناسبة في النزول، وهي أن العوراء بنت حرب والمعروفة بأم جميل وهي زوج أبي لهب، وهي المسماة بحمالة الحطب.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشرة عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: أن هذه المرأة قالت لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-" ما رأي شيطانك إلا أنه قد قلاك"، مشيرًا إلى أن النبي تعب مرة فلم يقم ليلة أو ليلتين فقالت له هذه الكلمة،" شيطانك يا محمد قد قلاك" أي ابتعد عنك، وبالتالي لن يتنزل عليك شيء من القران وكانت تعتقد أن القران هو الذي تتنزل به الشياطين.

ولذلك ربنا-سبحانه وتعالى-أنزل قوله" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ* ما ودعك ربك وما قلى"، أي ما تركك ربك يا رسول الله، وما هجرك بل أنت في معية الله ليلًا ونهارًا.

وأوضح العالم الأزهري معني،" والضحى" أي ارتفاع الشمس بعد بزوغها وظهور شعاعها، والليل هو الليل، مشيرًا إلى قول الله" والليل إذا سجى" أي إذا سكن أهله، فالضحى هي تلك الساعة التي كلم الله فيها موسي تكليما، وتلك الساعة التي ألقي السحرة فيها سجدا.

واستكمل الروبي: من المعلوم أن الظلام إذا حل علي الناس سكنوا وهدأوا.