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رمضان عبد الرازق: أكبر ذنب يمكن أن يفعله الرجل بعد الشرك ألا ينفق على زوجته

02:39 م الأحد 19 يناير 2025

الدكتور رمضان عبد الرازق

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كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إنه من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها ويتقي الله فيها وفي أولاده، ولا يجوز أن يكون الزوج نزيه مع نفسه وبخيل مع زوجته، يبخل على بيته وزوجته ويجيب لنفسه أغلى حاجة.

وأضاف عبد الرازق خلال استضافته ببرنامج" الدنيا بخير" والمُذاع عبر قناة" الحياة": أن الرسول-صلى الله عليه وسلم-أوصانا بأن الإنفاق على البيت والأولاد أعظم أجرًا عند الله-عز وجل-.

وأستشهد بحديث ورد عن أَبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ:" دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ".. رواه مسلم.

وذكر عضو اللجنة العليا بالأزهر، أن ما ينفقه الزوج على أولاده وزوجته وبيته بما يرضي الله و بالاعتدال أي بدون إسراف أو بخل، هو أعظم صدقات لله رب العالمين.

وأكد أن عدم إنفاق الرجل على زوجته وأولاده يعتبر أكبر ذنب له بعد الشرك بالله، مستشهدًا في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت".

وأوضح عبد الرازق أنه من حق الزوجة على زوجها أيضا الأشياء العاطفية، وهى أهم من المادة، والتي تتمثل في الكلمة الطيبة والتقبل بالشكل والشخصية والإعجاب بها والثقة وتقديم التقدير لها على كل ما تبذله من جهد، وإعلان كل ذلك.

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