شرطان لإخراج زكاة الزرع والثمار.. يكشف عنهما عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: ألتقط سنابل القمح التي تقع من أصحابها في الطريق ،فاجتمع عندي نصاب زكاة الزرع ،فهل تجب علي الزكاة؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إنه يشترط لإخراج زكاة الزرع والثمار ما يلي:

1- أن يكون الذي حصده من الأرض قوتا مدخرا ،او ثمر ،حيث أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الزرع والثمار على أربعة :البر والشعير والتمر والزبيب.

2- أن يكون ما أخرجته الأرض بإن ربها نصابا، وهو خمسة اوسق وهو ما يعادل بالكيل المصري خمسين كيلة أي أربعة أرادب وكيلتين.

إن يكون الذي خرج من الأرض بإذن ربها مملوكا للمزكي وقت تعلق الزكاة بهذا الزرع، وهو وقت بدو صلاحه.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه إذا توافرت هذه الشروط وجبت زكاة الزرع على صاحبه، وإلا فلا.

وختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: التطبيق ما سبق من الشروط على سؤال أخينا القاطع الذي يلتقط الزرع الذي يقع من صاحبه في الطريق فإنه الزكاة عليه وإن بلغ ما التقطه نصابا؛ لأنه لم يكن مالكا ما التقطه وقت تعلق الزكاة به وهو وقت بدو صلاحه حيث كان الزرع في هذا الوقت مملوكا للزارع.. والله أعلم.

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