الشيخ أحمد خليل يوضح حكم زواج الابن بمطلقة أبيه التي لم يدخل بها

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن زواج الابن من مطلقة أبيه التي لم يدخل بها محرم شرعًا، وذلك استنادًا إلى تفسير وتطبيق بعض آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية.

وقال الشيخ أحمد خليل في تصريحات خاصة لمصراوي: "الآية الكريمة: 'ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف' (النساء: 22)، لافتا إلى أن الآية تتناول جميع الزوجات اللاتي تزوجهن الأب، سواء دخل بهن أم لا، وهو ما يوجب تحريمه زواج الابن منهن.

وأضاف أن هذا الرأي جاء حفاظًا على الروابط الأسرية وصيانة للعلاقات الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، تجنبًا لأي لبس قد يحدث في العلاقات الأسرية ويؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

وأكد على أهمية الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل لتجنب أي إشكالات أو خلافات شرعية.