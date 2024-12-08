الشيخ أحمد خليل: قيادة السيارة دون استخراج رخصة مخالفة شرعية وقانونية

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن قيادة السيارة دون استخراج رخصة قيادة يُعد مخالفة للقوانين المنظمة للمجتمع، وهو أمر لا يقره الشرع الإسلامي، لأن الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى تنظيم حياة الناس وحمايتهم واجب شرعي.

وأضاف خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن القيادة دون رخصة تعرّض حياة السائق وحياة الآخرين للخطر، وهو ما يتنافى مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الحفاظ على الأرواح. واستدل بقوله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" (البقرة: 195)، وقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"(رواه ابن ماجه).

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف أن الحصول على رخصة القيادة هو شرط لضمان أن السائق مؤهل للقيادة بشكل آمن، وعدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى وقوع حوادث وإيذاء النفس والآخرين، وهو ما يتحمل فاعله المسؤولية الشرعية والقانونية عنه.

ودعا الشيخ أحمد خليل إلى الالتزام بالقوانين التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، مشددًا على أن احترام النظام واجب ديني وأخلاقي، كما أنه يعكس الصورة الحضارية للإسلام والمسلمين.

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