هل تنازل الزوجة عن مستحقاتها مقابل إتمام الطلاق حرام؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سائلة تقول،" هل تنازل الزوجة عن مستحقاتها مقابل إتمام الطلاق حرام؟

وقال أمين الفتوى، إن الطلاق على الإبراء جائز شرعًا، ومعناه أن تتنازل الزوجة عن مستحقاتها مقابل إتمام الطلاق.

وأضاف الورداني خلال برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة" الأولى المصرية": أنه في حال قام الزوج بالإضرار بالزوجة لدفعها للتنازل عن مستحقاتها مقابل الحصول على الطلاق فهذا حرام، لأنه "ظالم"، وإنما التنازل يجب أن يكون بدون ضغط منه.

وأوضح أمين الفتوى أن تطليق المرأة بلا سبب وبلا تقصير منها حرام، وقبل أن يشكو الزوج منها عليه تنفيذ وصية رسول الله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر.

وأشار إلى أن كثيرًا من حالات الطلاق تتم على الإبراء، ربما لأن السيدات لم يعد لديهن الصبر على الزواج، أو لأن الرجال يضغطون على النساء حتى يتنازلن عن حقوقهن.

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