لماذا ندعو الله ولا يستجاب دعاؤنا؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا لدينا مشكلة مع معاصينا بشكل عام، متابعًا: "إحنا نعصي ربنا وعارفين إن العصيان يدخل النار".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc" ، اليوم الأربعاء: "هناك ذنوب كثيرة ممكن نقع فيها وعارفين إنها تدخل النار"، مشيرًا إلى أن أحد الناس سأل إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه لماذا ندعو الله فلا يُستجاب لنا؟ قال لأنكم عرفتم أشياء ونسيتم أشياء، قال لهم عرفتم الله فلم تعبدوه، عرفتم النبي فلم تتبعوه، عرفتم الشيطان فلم تعادوه، عرفتم القرآن فلم تتدبروه، وعرفتم الخير فلم تفعلوه، أنى يُستجاب لكم؟!".

وتساءل: "هل الإنسان بطبعه عنيد لأي فكرة بها صالحه، هل الإنسان يتناسى ولا ينسى، ناسيًا العواقب المترتبة على أفعاله، هل الإنسان أضعف من أن يدفع السوء عن نفسه ويلتزم بالمحاذير التي حددها الدين؟ أنا شخصيًا لا أفهم القصة بشكل كامل، وأتساءل: لماذا تتكرر منا بعض الأمور السلبية رغم معرفتنا بأنها سلبية؟ لماذا يخزن الناس سلعًا استهلاكية رغم علمهم بأنها أسلوب خاطئ ومدمر للاقتصاد والسلعة والبلد؟ لماذا يخالف البعض قواعد المرور رغم علمهم أن ذلك يؤدي إلى ارتباك المنظومة المرورية في الشوارع؟ ولماذا يسعى البعض إلى تسليك أموره بأسلوب غير قانوني على حساب حقوق الآخرين، للاستفادة بمزايا لا يحق له الاستفادة منها؟ ما السبب في ذلك؟ هل هو بسبب التربية أم الانفكاك عن المبادئ الدينية؟ كما أشرت، هي منظومة متكاملة تتطلب منا التفكير في الدفاع والمواجهة، يجب أن نحمي الأجيال الجديدة وفي نفس الوقت نواجه من انخرطوا في هذه المشاكل بالفعل".

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