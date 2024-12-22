فتوى عن خطبة فتاة أرضعتها أخت خطيبها.. يكشف عنها عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن فتوى توضح الرأي الشرعي في خطبة فتاة أرضعتها أخت الخاطب، وذلك في معرض رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: "تقدمت لخطبة فتاة أرضعتها أختي خمس رضعات مشبعات، فما حكم هذه الخطبة؟"

وفي رده، أوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إن الأسباب التي تجعل المرأة محرمة على من يريد الزواج بها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي كالتالي:

1. تحريم بسبب النسب:

المحرمات هنا سبع، وهن المذكورات في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله: (وبنات الأخ وبنات الأخت).

2. تحريم بسبب الرضاع:

المحرمات هنا سبع أيضًا، ذكر القرآن منهن اثنتين، وهما: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)، وذكرت السنة الباقي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وهن: البنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع.

3. تحريم بسبب المصاهرة:

المحرمات هنا هن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، وأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها.

وبناءً على ما سبق يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن السائل الذي تقدم لخطبة فتاة أرضعتها أخته، لا تجوز له هذه الخطبة شرعًا، وتكون باطلة؛ لأن الفتاة صارت بنتًا لأخته التي أرضعتها، وبالتالي أصبحت بالنسبة للخاطب بنت أخته من الرضاع. وكما أن بنت الأخت من النسب محرمة، فكذلك بنت الأخت من الرضاع محرمة.. والله أعلم.

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