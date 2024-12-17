فاتني قيام الليل وصلاة الوتر هل يمكن قضاؤهما في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قضاء صلاة قيام الليل وركعة الوتر لمن فاته أداؤهما، وذلك في خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول: إنها في بعض الأيام لا تتمكن من الاستيقاظ لصلاة القيام والشفع والوتر، فهل يجوز قضاء هذه الصلوات في اليوم التالي؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أنه من المسموح أن يقوم المسلم بصلاة قيام الليل في أي وقت، وإذا لم يتمكن من أدائها في وقتها المعتاد، يمكنه قضاؤها في وقت لاحق.

واستشهد عثمان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن ورده بالليل، وصلاه في النهار بعد صلاة الفجر، كما أنه صلى 12 ركعة كقضاء للركعات التي فاتت.

وأضاف: «إذا كان الشخص معتادًا على الوتر بعد قيام الليل، يمكنه أداء الوتر في أي وقت آخر من اليوم، حتى لو كانت هذه الصلاة في النهار، أما بالنسبة لمقدار الوتر، فإذا كانت الصلاة على وتر من 1 إلى 11 ركعة، فيمكن تحويلها إلى عدد زوجي كما ذكر العلماء».

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