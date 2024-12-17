خالد الجندي: كل آية من بديهيات القرآن الكريم يكون ورائها إعجاز

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الآيات البديهية فى القرآن الكريم أكثر آيات اعجازية فى القرآن ووراء كل آية من البديهيات إعجاز، مستشهدا بقوله تعالى كنموذج للآيات البديهية (وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ).

وأوضح خالد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن الطائر له حركتين فى الطيران حركة يفرد جناحه وحركة يضم فيها جناحه وربنا يريد أن يخبرنا أن الطائر الذى يطير بجناحه هو وجناحه محمولين بقدرة لله عز وجل، قائلا: "البديهيات هى الأمور التى يعرفها المرء ولا تحتاج إلى إعمال فكر ولا إعمال عقل كما نقول السماء فوق والأرض تحت.

وتابع: القرآن الكريم ممتلئ بآيات بديهية كثيرة والناس فيها انقسموا إلى قسمين الأول اللى مش فاهم حاجة يقول فيها ايه دى وايه الجديد فى الآية واللى فاهم يسجد فى الأرض من عظمة وإعجاز ورقى القرآن الكريم"، مؤكدا أن الذى ينكر وجود الله ليس لديه العقل الإنسانى العادي.