محمد على يوضح حكم صبغ الشعر باللون الأسود للرجال؟

كتب-محمد قادوس:

حكم صبغ الشعر باللون الأسود للرجال؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده يجوز صبغ الشعر بكل لون غير الأسود ، ولا فرق في ذلك بين الشيخ الكبير والشاب، ولا حرج في صبغ الشعر قبل ظهور الشيب.

واستشهد الداعية بدليل المنع من الصبغ بالسواد، ما ورد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-:" يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة".. رواه أبو داود.

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم، وحمل آخرون النهي على الكراهة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يجوز الصبغ باللون والطريقة التي فيها التشبه المحرّم، كالتشبه بالفسقة مثلا، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من تشبّه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود

وأوضح الداعية أن العلة من النهي عن ذلك منع الغرور والكبر فيمن ظهر فيه الشيب، والغش والتدليس على الآخرين في العمر.

. وحمل بعضهم النهي على الطاعة والتوبة، وذكر الموت والآخرة

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