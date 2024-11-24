مجدي عاشور يوضح الوضع الصحيح للكرسي في الصف أثناء صلاة الجماعة.. يتساوى بالكتف أم القدم؟

كـتب- علي شبل:

ما الوضع الصحيح للكرسي في الصف أثناء صلاة الجماعة؟.. سؤال تلقاه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، يقول عاشور إن ما نراه هو أن استواء الصف في أثناء صلاة الجماعة بالنسبة لمن يجلس على الكرسي يكون بمقابلة الأكتاف لمن بجواره لا القدم؛ بمعنى أن الكرسي ينبغي أن يكون معظمه أمام خط الصف، لا خلفه، وقد روى أبو مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ".

واضاف عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه ينبغي تثبيت الكرسي من أول الصلاة على هيئة واحدة دون تغيير ؛ لئلا يتنافى مع تحقيق الطمأنينة بكثرة الحركة، فضلًا عن أنه غالبًا ما يحصل إيذاء لغيره من المصلين.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة