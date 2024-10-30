مجدي عاشور يكشف عن معلومة مهمة في قول (آمين) آخر الفاتحة

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معلومة مهمة في قول آمين آخر الفاتحة.

وكان عاشور تلقى سؤالًا من شخص يقول: ما حكم مد الهمزة في قولنا آخرَ الفاتحة (آمين)؟، ليوضح رأيه في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : كلمة «آمين» معناها: اللهم استجب، وهي دعاء غير مستقل بنفسه؛ لأنه مرتبط بغيره من الدعاء الذي يكون قبل كلمة «آمين» ، وذلك في مواطن متعددة، منها: عقب قراءة سورة الفاتحة ، والتأمين على الدعاء في مواضعه المختلفة كخطبة الجمعة والاستسقاء والقنوت.

ثانيًا: كيفية النطق بها يرجع إلى ضبطها في اللغة العربية ، فقد ورد فيها عدة لغات ، والمشهور منها : المد والقصر ، مع تخفيف حرف الميم فيهما ، أي يكون مكسورًا بدون شَدَّة .

ثالثًا: المأثور فيها المد، كما ورد عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْر رضي الله عنه قَالَ : " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ : {صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّين} [الفاتحة: 7] ، فَقَالَ : آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ ". وفي رواية الإمام البيهقي : "رَفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ وَطَوَّلَ بِهَا"، ويتحقق المد : بمد الألف والياء حركتين أو أربع أو ست عند الفقهاء، لكن كره الحنابلة الإفراط في المد.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن المأثور والمستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في النطق بكلمة «آمين»، ويحصل المد بمد الألف – مَدَّ بَدَلٍ - والياء - مَدَّ عارضٍ للسكون - حركتين أو أربع حركات أو ستًّا دون إفراط في المد ، أو تشديد للميم لئلَّا تصير بمعنى «قاصدين» ، ويجوز أيضًا عدم الإطالة ، ولا مجال للاختلاف والتنازع في هذه المسألة اليسيرة... والله أعلم.

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