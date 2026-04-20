إعلان

فيديو| انخفاض كبير في أعداد المصلين بصحن الكعبة.. ما السبب؟

كتب : محمد قادوس

12:56 م 20/04/2026

الكعبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا تظهر قلة عدد المصلين في صحن الكعبة، خلال صلاة الظهر يوم السبت الموافق 1 ذو القعدة 1447 هـ، حيث بدت الصفوف غير مكتملة، واقتصرت على بضعة صفوف متفرقة، ما أثار تساؤلات واسعة حول سبب هذا المشهد غير المعتاد.

انخفاض أعداد المصلين في صحن الكعبة ظاهرة موسمية تسبق الحج

وأظهر المقطع المتداول انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المصلين داخل صحن المطاف، وهو ما دفع البعض إلى مقارنته بفترات سابقة شهدت قيودًا على الأعداد، مثل فترة جائحة كورونا

وبحسب متابعين، فإن هذا الانخفاض يعد ظاهرة سنوية تتكرر مع اقتراب موسم الحج، وتحديدًا مع دخول شهر ذي القعدة، حيث تبدأ الجهات المختصة في مكة المكرمة تطبيق ترتيبات تنظيمية تهدف إلى الاستعداد لاستقبال الحجاج.

وتشمل هذه الإجراءات تقليص أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وتنظيم الدخول إلى المسجد الحرام، بما يسهم في تخفيف الكثافة داخل صحن المطاف، وإتاحة المجال لأعمال التجهيز والصيانة.

اقرأ أيضاً:

الكعبه المشرفه مكة المكرمة موسم الحج العمرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا
أخبار المحافظات

نصائح طبية

علاقات

زووم

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

