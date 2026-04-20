تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورا تظهر قلة عدد المصلين في صحن الكعبة، خلال صلاة الظهر يوم السبت الموافق 1 ذو القعدة 1447 هـ، حيث بدت الصفوف غير مكتملة، واقتصرت على بضعة صفوف متفرقة، ما أثار تساؤلات واسعة حول سبب هذا المشهد غير المعتاد.

انخفاض أعداد المصلين في صحن الكعبة ظاهرة موسمية تسبق الحج

وأظهر المقطع المتداول انخفاضًا ملحوظًا في أعداد المصلين داخل صحن المطاف، وهو ما دفع البعض إلى مقارنته بفترات سابقة شهدت قيودًا على الأعداد، مثل فترة جائحة كورونا

وبحسب متابعين، فإن هذا الانخفاض يعد ظاهرة سنوية تتكرر مع اقتراب موسم الحج، وتحديدًا مع دخول شهر ذي القعدة، حيث تبدأ الجهات المختصة في مكة المكرمة تطبيق ترتيبات تنظيمية تهدف إلى الاستعداد لاستقبال الحجاج.

وتشمل هذه الإجراءات تقليص أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وتنظيم الدخول إلى المسجد الحرام، بما يسهم في تخفيف الكثافة داخل صحن المطاف، وإتاحة المجال لأعمال التجهيز والصيانة.

عـــــــــاجل وغير عاي

🔴مشهد نادر، لم يتم تشكيل صفوف المصليين على كامل صحن الكعبة أثناء صلاة الظهر في الأول من ذي القعدة.



البيت الحرام المقدس لملياري إنسان ظهر اليوم أقل زحاما من المعتاد منذ اغلاق كوفيد19 pic.twitter.com/5WZNs6egV9 — الصين بالعربية (@mog_china) April 18, 2026

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى يوضح حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب في العام الأول

منها حكم أداء العمرة فيه.. الأزهر للفتوى يوضح 4 فضائل لشهر ذي القعدة

"أشهد أنك أديت الأمانة"..طفل يبهر الزوار بسلامه على النبي