بالفيديو.. خالد الجندي: الفنان حسن يوسف كان صديقا من الصالحين

كتب- محمد قادوس:

حرص الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على نعى الفنان حسن يوسف، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "نبدأ حديثنا اليوم بعزاء واجب لفنان عظيم، هو رمز من رموز الفن المصري، الفنان حسن يوسف، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم. وقلوبنا تملؤها الحزن لفراقه".

وأضاف: "كان حسن يوسف بالنسبة لي أخًا وصديقًا، لقد عرفته طيب القلب وصادق النية، وأحسبه من الصالحين، كان رحمه الله عابدًا وسطياً معتدلاً، ورجلًا عاقلاً، يعيش في صلة بالله، شهدت منه الكثير من الخير والالتزام".

واختتم الجندي قائلاً: "نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، إننا نُذكره دائمًا بالأعمال الصالحة التي قدمها، ونؤكد أن أثره الفني سيظل خالداً في قلوبنا".