أمين الفتوى: يحرم على المرأة الكحل والذهب ولبس الزينة خلال فترة الحداد على زوجها (فيديو)

كـتب- علي شبل:

حذر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المرأة المتوفى عنها زوجها من أن تكتحل أو تتزين خلال فترة الحداد، مؤكدًا أن الشرع يأمرها بترك الزينة تمامًا، إذ إن الاكتحال يُعتبر نوعًا من أنواع الزينة التي يجب الامتناع عنها في هذه الفترة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأحكام الشرعية تتعلق بفترة العدة للمتوفى عنها زوجها، والتي تختلف عن حالات الطلاق، مشيرًا إلى أن الحداد يعني الامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، وعدم استخدام المكياج أو الذهب لأغراض التزيين.

وأوضح أن هذه الأحكام تعبر عن حزن المرأة لفقدان زوجها، وهي أيضًا عبادة لله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن الحداد يُعتبر علامة على الوفاء والاحترام للزوج الراحل، ويجب أن تعبر المرأة عن مشاعرها بطريقة تتناسب مع هذا الفقد.

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