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الانشغال والسعي.. أمين الفتوى يكشف عن أهم علامات قبول الطاعة

07:25 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الدكتور علي فخر

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كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن بعض علامات قبول الطاعات، مشددا على أن العبادة يجب أن تكون مستمرة ومتزايدة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "هذا يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يظن أنه قد أدى كل ما عليه، بل عليه أن يدرك أنه لا يزال في بداية الطريق، مهما فعلنا من طاعات وعبادات، يجب أن نتذكر أننا لم نوف حق الله سبحانه وتعالى كما ينبغي".

وأضاف فخر: "الانشغال بالعبادة والسعي للزيادة في طاعة الله هما من علامات قبول العبادة، ولذلك، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يسعوا دائمًا لتطوير علاقتهم بالله وأن يحرصوا على القيام بالمزيد من الأعمال الصالحة".

وختم أمين الفتوى ناصحا: "علينا أن نكون دائمًا في حالة من الاستغفار والذكر، وأن نعتبر أنفسنا دائمًا في حاجة إلى المزيد من القرب إلى الله سبحانه وتعالى".

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الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء علامات قبول الطاعة الانشغال والسعي علي فخر ببرنامج فتاوى الناس
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