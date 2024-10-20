أحمد طلبة لـ" أسعد لحظة": هذا أعلى مقام في الدنيا وكله سعادة

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور أحمد طلبة، الباحث في علم القراءات، على سؤال "ليه بنحفظ القرآن الكريم؟

وقال الباحث في علم القراءات، هو سؤال عميق يستحق التأمل، هذا السؤال فاجأني، لكنه يدفعنا للتدبر في قيمة القرآن في حياتنا، نحن جميعًا نرغب في عيش حياة كريمة وسعيدة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: (مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)، إذاً، أول شيء نحتاجه هو أن نعيش حياة طيبة".

وأشار إلى أن الحياة الطيبة تتحقق من خلال ذكر الله ومجالسته، حيث قال: "ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنا جليس من ذكرني'، لذا، فإن الذكر والتدبر في القرآن يجلب لنا السعادة والسكينة.

وأضاف طلبة، خلال حلقة برنامج "أسعد لحظة" المذاع على قناة "الناس" أن من يرغب في التقدم في الحياة، سواء كان طموحه أن يصبح صاحب شركة أو وزيرًا أو حتى رئيس وزراء، يجب أن يسعى ليكون من أهل القرآن وهذا أعلى مقام فى الدنيا، فهم "أهل الله وخاصته".

وأوضح: إذا كنت ترغب في الوصول لحب الله وتكون من أهل الله، فلا بد أن تعي قيمة ما تحمله من القرآن، فمن أتاه الله القرآن وظن أنه أُوتي خيرًا غيره فقد حقّر ما عظمه الله.

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